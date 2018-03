Empreiteiro se entrega à PF

O ex-vice-presidente da Engevix Gérson Almada se entregou à Polícia Federal, em Curitiba, na tarde desta terça-feira, 20. Acompanhado de uma advogada, o empreiteiro chegou ao local usando um moletom e com um capuz cobrindo seu rosto.

O juiz federal Sérgio Moro mandou prendê-lo na segunda-feira, 19, no âmbito da Operação Lava Jato. O magistrado ordenou a execução provisória após condenação pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

A sentença de Moro foi reformada na 2ª instância. O Tribunal da Lava Jato aplicou 34 anos e 20 dias a Gérson Almada em 21 de junho de 2017 por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e pertinência à organização criminosa.

Ao mandar prender o empreiteiro, Sérgio Moro advertiu que uma eventual alteração no entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a execução de pena após decisão de 2ª instância seria “desastrosa”. O juiz da Operação Lava Jato destacou que a jurisprudência estabelecida pela Corte máxima desde fevereiro de 2016 “é fundamental, pois acaba com o faz de conta das ações penais que nunca terminam”.