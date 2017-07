Em semana que antecede votação, principais articuladores de Temer tiram folga

Confiante na derrubada da denúncia contra o presidente Michel Temer, os principais articuladores do governo na Câmara aproveitaram os últimos dias de recesso para sair de folga. Sem seus titulares, Temer assumiu para si a responsabilidade de ligar diretamente para os deputados pedindo apoio contra o pedido da Procuradoria Geral da República (PGR).

O líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), saiu de férias com a família e avisou que só voltará no final da semana. Já o ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, aproveitou os dias de cúpula do Mercosul na semana passada em Mendoza, na Argentina, para esticar a estadia e descansar. O ministro tucano deve voltar a Brasília nesta terça-feira, 25, no final do dia, data que também retornará do Estado o líder do governo no Congresso, deputado André Moura (PSC-SE).

Sem os principais titulares da coordenação política, Temer tem contado nestes dias com os vice-líderes do governo Beto Mansur (PRB-SP) e Darcísio Perondi (PMDB-RS). Outro membro da “tropa de choque” governista presente nos corredores do Congresso e do Palácio do Planalto é o vice-líder do PMDB na Câmara, Carlos Marun (MS).