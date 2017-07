Em semana decisiva para Temer na Câmara, Senado mantém pauta de votações

Na semana em que a Câmara dos Deputados deve apreciar denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva, o Senado manterá as atividades legislativas normalmente. O primeiro item da pauta do plenário é o projeto que unifica a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre o querosene de aviação.

O projeto estabelece a redução de 25% para 12% no teto do ICMS do querosene de aviação em todos os Estados. O tributo incide apenas sobre os voos domésticos e as companhias aéreas estão isentas de pagá-lo nas viagens internacionais. Caso seja aprovado, o texto tem caráter terminativo e seguirá para promulgação.

Há cerca de duas semanas, antes do recesso parlamentar, o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), prometeu prioridade para a proposta, que pode reduzir os preços das tarifas aéreas para Estados mais distantes dos principais centros do País. Ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, ele confirmou a agenda nesta segunda-feira, 31.