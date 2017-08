Em reunião, Temer recebeu Maia, Fufuca e outros deputados

O presidente Michel Temer recebeu na manhã desta segunda-feira, 28, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que assumirá a presidência nesta semana enquanto o peemedebista viaja para a China.

No encontro, também estava presente o deputado André Fufuca (PP-MA), que comandará a Câmara no lugar de Maia durante os oito dias que o presidente estará na China. Fufuquinha, como é conhecido em seu Estado, destacou-se como um fiel escudeiro do hoje deputado cassado (e preso pela Lava Jato) Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

Participaram ainda o líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), o líder no Congresso, André Moura (PSC-SE), e o deputado Paulo Pereira da Silva (SD-SP).