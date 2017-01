Em Recife, cerimônia de posse de vereadores tem vira-lata trajado a rigor

A cerimônia de posse dos novos vereadores de Recife deste domingo, 1º, teve a participação de um vira-lata trajado a rigor. O vira-lata Guiri-Guiri foi o principal cabo eleitoral do vereador Ricardo Cruz (PPS), eleito com 4.547 votos.

Ricardo Cruz afirmou que a presença do cachorro é uma homenagem mais do que justa. “Guiri-Guiri participou das eleições em 2012 para vereador, participou em 2014 na campanha para deputado e agora novamente para vereador. Como graças a Deus conseguimos, nada mais justo do que trazê-lo para cerimônia. Ele merece. Foi um cabo eleitoral forte”, disse o vereador em tom bem humorado.

A ida de Guiri-Guiri à posse não foi à toa. Simboliza a principal bandeira do vereador do Recife: a causa animal. Em entrevista ao jornal “O Estado de S. Paulo”, o parlamentar, que integra a base aliada do prefeito Geraldo Julio (PSB), afirmou que lutará para implementar políticas públicas em defesa dos animais – entre elas, a regulamentação da tração animal e a pressão para o Executivo destravar a construção do Hospital Veterinário.