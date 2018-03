Em nova parcial de prévias tucanas, Doria tem 79,16% de 9.085 votos válidos

A cada planilha de votação que vai chegando ao Diretório do PSDB na capital paulista, vai se consolidando a vitória, em primeiro turno, do pré-candidato da sigla, o prefeito João Doria, para representar os tucanos na corrida ao Palácio dos Bandeirantes nas eleições de outubro.

Segundo a última parcial, Doria tinha 79,16% dos mais dos 9.085 votos válidos. Com isso, vão se confirmando as expectativas do grupo de Doria, que contavam com a vitória já neste domingo, 18. Na hipótese de segundo turno, a votação seria no próximo dia 29. Mais cedo, mostrando otimismo, o prefeito disse em entrevista que era o filho das prévias no PSDB.