Em discurso na Alerj, deputado confunde Brecht com personagem de TV

Um deputado estadual do Rio de Janeiro chamou a atenção durante a votação pela libertação ou permanência na prisão do presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Jorge Picciani (PMDB), e mais dois colegas de partido após confundir Bertold Brecht com o Bertoldo Brecha.

O deputado André Lazaroni (PMDB) deu seu voto e resolveu finalizar o discurso com uma citação de Bertold Brecht, dramaturgo alemão. No entanto, ao dar o crédito para a frase, disse que era de Bertoldo Brecha, personagem da “Escolinha do Professor Raimundo”, da TV Globo.

LEIA TAMBÉM: Ministro põe sob sigilo 'barriga de aluguel'

Do lado de fora da Assembleia Legislativa, manifestantes protestavam para que Picciani continuasse preso. Dentro, após os deputados gritarem o nome correto e André continuar errando, ele pôde continuar e dizer a frase que gerou toda a confusão: “Ai do povo que precisa de heróis”.