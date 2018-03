Em dia de prévia, Alckmin e Doria cumprem agenda juntos

Neste domingo, 18, dia das prévias para a escolha do candidato do PSDB ao governo de São Paulo, o prefeito da capital paulista, João Doria, um dos pré-candidatos, e o governador Geraldo Alckmin farão uma agenda pública conjunta. Os dois devem participar às 10 horas de uma cerimônia marcada para a entrega de unidades habitacionais no Jaraguá, zona noroeste da cidade.

Alckmin, que é presidente nacional do PSDB e pré-candidato ao Planalto, evita declarar preferência por algum dos pré-candidatos tucanos. Os aliados de Doria, no entanto, pretendem usar o ato deste domingo para impulsionar a pré-candidatura do prefeito. “Vai ser inevitável fazer a associação de que Alckmin apoia Doria, é uma leitura política ao ver os dois juntos”, disse um dos coordenadores da pré-campanha do prefeito.

O evento deste domingo é organizado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), do governo estadual. A assessoria da Prefeitura afirma que o prefeito foi convidado para o ato pelo Palácio dos Bandeirantes. Há duas semanas, Doria já tinha participado de um evento do governo do Estado ao lado de Alckmin para inauguração de uma estação do metrô.

A expectativa é que Alckmin vote nas prévias na manhã de domingo, mas a informação ainda não foi confirmada pelo Palácio dos Bandeirantes. Já Doria deve votar em Pinheiros, após a cerimônia com o governador.