Em convenção do PSDB, Alckmin é aclamado presidente

“Nós precisamos de unidade. Mas eu pergunto: união e unidade para quê? Para mudar o Brasil. Essa tem de ser a nossa mensagem, a nossa proposta. Com todos os riscos e com muita coragem”, disse. Em seguida, afirmou que é a hora de o PSDB voltar às suas origens, ir ao encontro do povo, buscar a eficiência da gestão para reduzir as desigualdades e fazer o País voltar a crescer.

Alckmin chegou à Assembleia Legislativa, na capital paulista, local da convenção, ao lado do ex-governador Alberto Goldman, que assumiu o cargo de presidente interino do partido após o senador Aécio Neves (MG) destituir o colega Tasso Jereissati (CE) do posto. Tasso e Marconi Perillo, governador de Goiás, vão disputar o comando da legenda na convenção nacional marcada para o dia 9 de dezembro. O tucano foi cercado por militantes que pediam “Geraldo presidente”.

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi ovacionado neste domingo, 12, como pré-candidato ao Palácio do Planalto por militantes e dirigentes tucanos durante a convenção paulista do PSDB. Em meio à disputa pelo comando nacional da legenda, pela primeira vez ele mudou o tom e já não descarta mais a possibilidade de assumir a sigla. Aos correligionários e lideranças de cinco partidos aliados, Alckmin fez um discurso de campanha para destacar a necessidade de união dos integrantes de sua legenda.

Sem mencionar nenhum dos dois cargos – o de presidente da República e o do partido -, Alckmin reconheceu que o PSDB vive um grande desafio e, já fora do palco, afirmou aos jornalistas que a decisão sobre quem vai comandar a sigla deve ser coletiva. “Vamos aguardar. Essa é uma decisão coletiva do Brasil inteiro. Vamos primeiro completar essa fase das convenções estaduais.” A declaração representa uma mudança no discurso.

Até este domingo, ele rejeitava a possibilidade de assumir a presidência para pacificar a sigla.

LEIA TAMBÉM: Eunício propõe destinar 30% das emendas para fundo eleitoral

Durante os discursos, Alckmin foi precedido pelo deputado estadual Pedro Tobias, seu aliado histórico, que ontem foi reeleito presidente do Diretório Estadual. Ao lado de Goldman e do senador José Serra, Tobias fez um “apelo público” para que o governador presida a sigla nacionalmente. “Geraldo, você é a pessoa que pode levantar o partido. Estamos à beira da divisão e precisamos de você”, disse.

Sem citar nomes, Goldman também fez um discurso pela unidade. “A mais importante tarefa que talvez eu tenha agora é produzir um Diretório Nacional unificado, não permitir que esse partido se divida em chapas. A chapa tem de ser uma só, senão, dividimos o partido ao meio no País inteiro. Aí, o PSDB acaba”, afirmou.

Terminado o discurso do presidente tucano, militantes da Juventude do PSDB gritaram da plateia em coro: “Eu vim de pijama”, em referência ao polêmico vídeo gravado pelo prefeito João Doria no qual ele critica Goldman e diz que ele “fica de pijamas” em casa. Doria também esteve na convenção, mas deixou o local antes de Alckmin ser conclamado por militantes a disputar o Palácio do Planalto.

O prefeito João Doria, por sua vez, disse que defende Perillo para presidir a sigla, mas “se for necessário” que Alckmin assuma o comando como terceira via. “Será bom para o partido”. Doria foi embora antes do discurso de Alckmin.

Serra, por sua vez, ficou até o fim do evento e viu Alckmin ser ovacionado presidenciável. Ele foi festejado também, porém como possível candidato ao governo do Estado. “Um, dois, três, é Serra outra vez”, cantava a Juventude Tucana, em referência à sucessão de Alckmin. A aliados, no entanto, Serra ainda não descartou por completo entrar na disputa pela sucessão de Michel Temer.

Terceira via

Com o acirramento da disputa entre Tasso e Perillo pela presidência do PSDB, a tese de indicar Alckmin como uma terceira via tem ganhado força. Em uma mensagem publicada em sua página no Facebook semana passada, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse esperar que Alckmin “tenha uma posição central na legenda”.

Aliados do governador dizem que ele não quer entrar na disputa pela vaga, mas aceitaria a “missão” se fosse aclamado na convenção nacional como solução de consenso. Se essa for mesmo a solução, Alckmin pode repetir estratégias já adotadas na fase pré-eleitoral de 2014. Um ano antes, Aécio foi eleito presidente do PSDB e depois disputou a Presidência da República. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.