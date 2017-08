Em caravana pelo Nordeste, Lula diz ser grato a Sarney e a Renan

Em caravana pelo Nordeste, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se disse grato ao senador Renan Calheiros (PMDB) e ao ex-presidente José Sarney (PMDB ) nesta sexta-feira, 25, durante passagem por Pernambuco. Apesar de Renan ter se distanciado do PT durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), o peemedebista participou do evento com o petista em Alagoas, o que rendeu críticas por parte da militância.

Renan, presidente do Congresso à época, votou pelo impeachment de Dilma. Nesta sexta-feira, Lula disse que considera que as alianças políticas são necessárias e no caso do Renan, que o senador ajudou a governar o País. Lula também se mostrou grato ao ex-presidente José Sarney, que até chegar ao Planalto era um dos seus maiores alvos de crítica.

“Eu sou grato ao Sarney como presidente do Senado. Eu sou grato… Ora, você vai deixar de ter um tubarãozinho manso para ter um tubarão novo mordendo até o pé. Eu acho que você tem que medir essa decisão em cada momento. Você não precisa fazer um acordo definitivo. Você pode fazer acordos pontuais. Em cima de cada projeto”, disse o cacique petista.