Em artigo, Temer diz que crise é artificial e defende reforma trabalhista

O presidente Michel Temer publicou um artigo nesta terça-feira no jornal O Povo, do Ceará, no qual diz que a crise que o país atravessa hoje é artificial e que seu governo está sabendo responder a ela com as reformas. No dia em que o Senado deve apreciar a urgência da reforma trabalhista, o presidente usou o espaço no jornal para defender a proposta. “Estamos a um passo da aprovação da proposta de modernização trabalhista que enviei ao Congresso Nacional, que simplifica as leis trabalhistas. Ela passou pelas comissões temáticas e, agora, vai para o plenário do Senado”, escreveu o presidente, destacando que a reforma “é fruto de muito diálogo com todos os setores envolvidos, especialmente os trabalhadores”.

Temer tenta ainda rebater os argumentos de centrais sindicais que são contra a proposta e destaca que conforme “um estudo divulgado recentemente, a modernização trabalhista, junto com a lei da terceirização, pode gerar 2,3 milhões de empregos formais em curto espaço de tempo”.

Repedindo a crítica que fez durante seu pronunciamento ao ser denunciado pelo Procurador-Geral Rodrigo Janot, o presidente destacou que o momento que o País atravessa exige responsabilidade de todos, com “atos e palavras”. “O que está em jogo é a superação de uma crise sem precedentes, é o futuro do Brasil. Por isso, repito: o Brasil não pode parar. O Brasil não tem tempo a perder. Seguiremos adiante”, escreveu.