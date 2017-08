Eleições suplementares no Amazonas seguem dentro da normalidade

Em entrevista coletiva no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), as policiais do Estado informaram que a votação da eleição suplementar segue, neste domingo, 27, dentro da normalidade. Segundo a Polícia Civil, apenas cinco ocorrências foram registradas e estão sendo apuradas.

No município de Presidente Figueiredo, a 107 km de Manaus, a polícia investiga a suspeita de distribuição de requisições de combustíveis. Até as 14h ninguém havia sido preso. Em Novo Airipuanã (225 km da capital), foi registrada ocorrência de transporte irregular e boca de urna.

Em Itacoatiara, a 270 km de Manaus, a polícia registrou uma briga entre integrantes de coligações adversárias, com lesão corporal. Nos municípios de Itapiranga e Maraã houve , respectivamente, ocorrências de desobediência e descumprimento da Lei Seca.