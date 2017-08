Eleição para um ano e meio de mandato

Na segunda-feira, dia 31 de julho, dezenas de militares e 15 servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) especialistas em transmissão de dados iniciaram viagem de barco que só terminaria na quarta-feira. O grupo cruzou 983 quilômetros de rio, entre Manaus e os municípios de São Gabriel da Cachoeira, Maraã e Itamarati, sem saber se a jornada seria perdida.

Na mesma segunda-feira, as Forças Armadas mobilizaram 4,4 mil militares, 87 embarcações e cinco helicópteros para garantir que a eleição suplementar para o governo do Amazonas, marcada para hoje, transcorra normalmente, especialmente nas 30 regiões mais remotas do Estado. As eleições foram marcadas após a cassação, em maio, do mandato do governador José Melo (PROS) e de seu vice, Henrique Oliveira (SD), por compra de votos.

LEIA TAMBÉM: Após dois votos a favor de Fachin, julgamento no STF é suspenso

Na quarta-feira, dia 2 de agosto, enquanto as atenções estavam voltadas para o plenário da Câmara, em Brasília, que votava a denúncia contra o presidente Michel Temer, os primeiros contingentes desembarcaram em Cachoeira. Naquele dia, o ministro Ricardo Lewandowski, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, ainda não havia decidido se manteria o pleito ou o suspenderia, atendendo a um recurso da defesa dos cassados. Melo e Oliveira entraram com recurso contra a sentença.