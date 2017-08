Eleição no Amazonas mobilizou 35 mil servidores

A eleição complementar para o governo do Amazonas, que acontece neste domingo, 6, mobilizou um contingente de 35 mil pessoas, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. As Forças Armadas enviaram um contingente de 4 mil militares. Parte deles teve que viajar até 30 horas de barco para chegar às comunidades mais afastadas.

Entre as 46 localidades de mais difícil acesso estão São José de Meneoá e Vale das Benções, no município Juruá, e comunidade do Roque, em Carauari. A viagem para muitos servidores começou na segunda-feira, quando saíram os primeiros barcos com baterias, bobinas e laptops.

As características geográficas do Amazonas dificultam a fiscalização e facilitam a prática de compra de votos e abuso da máquina pública.