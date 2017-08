Eleição no Amazonas foi ignorada pelo País, diz Rebecca Garcia, candidata do PP

Candidata do PP na eleição suplementar para o governo do Amazonas, que ocorre neste domingo, dia 6, a ex-deputada Rebecca Garcia lamenta que o pleito tenha sido ignorado pelas principais lideranças políticas do País. “A eleição no Amazonas foi ignorada pelo Brasil. Não perceberam que se trata de uma prévia para 2018”, disse a candidata.

Dos presidenciáveis que se apresentam hoje para disputar as eleições de 2018, apenas Marina Silva visitou o Estado para ajudar o candidato da Rede. A única liderança importante que participou da campanha foi a senadora Gleisi Hoffmann, presidente do PT, que participou de eventos com o candidato da sigla, José Ricardo.

A candidata do PP avalia que o isolamento político do Estado favorecerá em 2018 uma eventual candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente venceu com folga no Amazonas as duas eleições que disputou. O mesmo aconteceu com Dilma Rousseff.