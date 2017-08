Eleição no AM vira alvo da Procuradoria Eleitoral

A eleição para governador do Amazonas, marcada para o próximo domingo, virou alvo do Ministério Público Eleitoral. O procurador Victor Riccely Lins Santos ingressou nesta terça-feira, 1º, com uma ação cautelar contra a candidata do PP, Rebecca Garcia, e o governador interino David Almeida (PSD) por uso da máquina pública na eleição.

Na ação, o Ministério Público relata a demissão em massa de 48 servidores da Superintendência Estadual de Habitação que se recusaram a fazer campanha para Rebecca, apoiada pelo governador interino.

Cassado. As denúncias de uso da máquina pública em campanhas eleitorais são uma tônica do Amazonas. A eleição fora de época no Estado ocorre porque o Tribunal Superior Eleitoral cassou por esse motivo José Melo (PROS), governador reeleito em 2014.