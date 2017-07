Eike não responde se pagou propina para Cabral

O empresário Eike Batista não quis responder se pagou propina ao ex-governador do Rio Sérgio Cabral (PMDB), negou que tivesse relação próxima com ele, mas voltou a admitir que emprestou ao peemedebista um dos aviões que tem. Em interrogatório nesta segunda-feira, 31, o empresário exaltou alguns dos próprios empreendimentos no Estado, como o Porto do Açu, em São João da Barra, norte fluminense.

As afirmações foram feitas em depoimento conduzido pelo juiz Marcelo Bretas, responsável pelos desdobramentos da Operação Lava Jato no Rio. O empresário, fundador do Grupo X, é um dos réus da Eficiência, deflagrada em janeiro. “Quero colaborar 100% com a Justiça. É o meu dever. Sobre essa questão [suposto pagamento de propina a Cabral], a recomendação dos meus advogados neste instante é ficar em silêncio”, disse, num testemunho que durou 13 minutos.

Eike Batista está em processo de elaboração dos anexos do acordo de delação premiada, de acordo com o que a reportagem do Estadão/Broadcast noticiou em julho. Sobre o acordo de delação, a defesa do empresário não quis fazer comentários à época da publicação.