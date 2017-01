Eike Batista tem prisão decretada em nova fase da Lava Jato

A Polícia Federal (PF) cumpre na manhã desta quinta-feira seis mandados de prisão preventiva, quatro conduções coercitivas e 22 buscas e apreensões.

Entre os alvos de prisão preventiva está o empresário Eike Batista. As diligências fazem parte da Operação Eficiência, desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro.

Informações obtidas pela TV Globo indicam que o empresário está fora do país e é considerado foragido. O empresário é acusado de pagar propina para conseguir facilidades em contratos com o governo do Rio de Janeiro quando governador era Sérgio Cabral.

Nesta fase, a PF investiga crimes de lavagem de dinheiro e ocultação no exterior de cerca de U$ 100 milhões. Boa parte dos valores já foi repatriada, segundo nota do órgão.