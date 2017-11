É cedo para discutir candidatura de Huck, diz estrategista do mercado financeiro

A aprovação de 60% do apresentador de TV Luciano Huck na Pesquisa Barômetro Político Estadão-Ipsos é natural, ainda que seja muito cedo para uma discussão sobre os nomes e as candidaturas mais fortes para as eleições de 2018. A avaliação é do estrategista-chefe da XP Investimentos, Celson Plácido. “É muito natural ele (Luciano Huck) ter uma rejeição baixa”, disse Plácido, observando que o apresentador nunca atuou como líder político ou ocupou cargo público executivo. “Mas é preciso dizer que ainda é muito cedo para falar sobre nomes”, disse.

O estrategista argumentou que a expectativa dos agentes do mercado financeiro é vislumbrar candidatos reformistas entre os futuros presidenciáveis. Ele observa que os candidatos “outsiders”, ou seja, que nunca estiveram na política ou em algum cargo executivo, são mais imprevisíveis. “Mas ainda estamos tão distantes dessa discussão. Esse debate político vai ganhar força mesmo lá por março”, avaliou Plácido.

