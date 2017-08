Duda contesta versão da J&F sobre R$ 2 mi

O marqueteiro Duda Mendonça contestou a versão dada pelo empresário Joesley Batista e por Ricardo Saud, diretor da JBS, para um pagamento de R$ 2 milhões que recebeu do Grupo J&F. Os executivos afirmaram em seus acordos que o repasse, por meio da contratação de uma empresa de Duda, teria como finalidade cobrir gastos da campanha do presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Skaf (PMDB), ao governo de São Paulo, em 2014. O marqueteiro, por sua vez, disse que recebeu por conta de serviços prestados para a pré-campanha do irmão de Joesley, João Batista Júnior, conhecido como Júnior Friboi, ao governo de Goiás.

Ex-marqueteiro do PT, Duda Mendonça assinou acordo de delação com a Polícia Federal que aguarda homologação no Supremo Tribunal Federal. É a primeira vez que uma colaboração firmada pela PF chega ao STF, onde já tramita uma ação proposta pela Procuradoria-Geral da República que sustenta que é inconstitucional que a polícia celebre os acordos.

O documento ao qual o Estado teve acesso mostra em 58 tópicos as explicações sobre os valores recebidos pelo marqueteiro por serviços que teriam sido prestados ao grupo J&F.