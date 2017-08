Doria xinga Lula de ‘preguiçoso’ e ‘covarde’

O prefeito João Doria xingou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de “sem vergonha”, “corrupto”, “covarde” e “preguiçoso” nesta sexta-feira, 18, durante um almoço com empresários em Fortaleza. Foto: Alexandre Carvalho / A2IMG / Divulgação

“Eu não queria. Tinha prometido a mim mesmo que não faria, mas vou mandar um recadinho para o ex-presidente Lula: você, além de sem vergonha, preguiçoso, corrupto e covarde, declarou hoje que o João Doria não deveria viajar, mas administrar a cidade de São Paulo. Lula, além de tudo talvez você não saiba ler. Você é inexpressivo. Na primeira avaliação (da gestão) eu fechei com 70% de aprovação, enquanto o seu prefeito Fernando Haddad fechou com 15%”, disse o tucano em tom exaltado.

Após a fala de Doria, que usava um boton com bandeira do Brasil, o tema da vitória de Ayrton Senna começou a tocar nas caixas de som. O prefeito encerrou o discurso com uma variação do seu slogan das eleições de 2016: Acelera, Brasil.