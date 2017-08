Doria vai ao RN amanhã para receber título de cidadão natalense

Pela terceira vez em uma semana, o prefeito da capital, João Doria (PSDB), participa de um evento fora do Estado. Nesta quarta-feira, 16 de agosto, o tucano viaja ao Rio Grande do Norte para receber o título de cidadão natalense. Mas, desta vez, diferentemente do que ocorreu em Salvador, quando Doria foi alvo de uma ovada em frente à sede do Legislativo, a homenagem não vai ocorrer na Câmara Municipal da cidade, mas no Teatro Riachuelo, do empresário e amigo Flávio Rocha, que também será festejado pelos parlamentares com a medalha Padre Miguelinho. Localizada dentro do Shopping Midway Mall, a casa é privada e receberá apenas convidados.

São 1.490 lugares no teatro – o plenário da Câmara comporta 120 pessoas. Para entrar no teatro, será preciso apresentar o convite na porta. Segundo o cerimonial da Câmara Municipal de Natal, todos os segmentos da sociedade foram contemplados com entradas, como políticos, empresários, representantes do Poder Judiciário e de movimentos sociais.

A cota destinada a cada um desses grupos não foi informada e alguns grupos contrários à homenagem, como as Frentes Brasil Popular e Brasil sem Medo e o Movimento de População em Situação de Rua, convocaram protestos para uma hora antes do evento, marcado às 10h. A promessa é de um ato pacífico, sem ovos, e com apresentações de grafiteiros, em referência à batalha de Doria contra grafites sem autorização e pichações pela capital paulista.