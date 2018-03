Doria sai na frente na disputa da capital nas prévias tucanas

Com 100% dos votos apurados na capital paulista, o prefeito João Doria teve 3.907 votos nas prévias tucanas deste domingo, que vai escolher o candidato da legenda para a disputa do governo de São Paulo. Em segundo lugar ficou Floriano Pesaro, com 370, seguido de José Aníbal, com 369, e Luiz Felipe D’Ávila, com 282. Votos brancos somaram 12 e nulos, 14.

Com 6.776 votos apurados por volta das 18h, Doria tinha 5.357 ou 79,5% dos votos válidos; seguido de Luiz Felipe D’Ávila com 559 votos ou 8,30% dos válidos, de Floriano Pesaro com 491 votos ou 7,29% dos válidos e José Aníbal com 331 votos ou 4,91% dos válidos. Brancos e nulos somavam 38 votos.