Doria é convidado, mas não vai a evento com Alckmin

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), participou na manhã desta terça-feira, 5, do primeiro sorteio de moradias da PPP da Habitação do Complexo Julio Prestes, na região da Cracolândia, no centro da capital paulista. O projeto é realizado em parceira com a Prefeitura de São Paulo, mas diferentemente do que ocorreu na data de início das obras, em janeiro deste ano, o evento desta terça-feira na contou com a presença do prefeito João Doria (PSDB).

Segundo Alckmin, Doria foi convidado. “Sempre é”, disse. A informação foi confirmada em seguida pelo secretário estadual da Habitação, Rodrigo Garcia (DEM). “Até está aqui o presidente da CET e o pessoal da Cohab. Agora, este (projeto) que estamos entregando o terreno e os recursos são do Estado”, afirmou o tucano.

Pouco antes do início do evento, em entrevista concedida à “Rádio Bandeirantes”, Alckmin reconheceu que não esperava, oito meses após o início do mandato de Doria, ter de concorrer com ele pela vaga de candidato à presidência do PSDB. Questionado se se sentia incomodado com isso, disse que aprendeu com seu pai, que citava Santo Antônio de Pádua para dizer: “Se não puder falar bem, melhor se calar.”