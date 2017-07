Doria diz que se esforçará ‘pessoalmente’ para manter aliança com DEM

Em visita oficial à China, o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que se esforçará pessoalmente para manter a aliança de seu partido com o DEM, sigla do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (RJ). Nesta quarta-feira, 26, Maia disse ao portal “Poder 360” que seu partido não apoiaria os tucanos nas eleições presidenciais do ano que vem em entrevista.

“Nós temos uma parceria histórica com o DEM e eu vou pessoalmente trabalhar para que esta parceria se mantenha. O DEM mantém essa relação política institucional não só no processo eleitoral como também na gestão”, disse Doria, referindo-se a seu próprio governo.

“Em São Paulo, são nossos parceiros no plano municipal e no plano estadual. E funcionam magistralmente bem, na cooperação com pessoas e áreas de atuação onde eles são muito contributivos”, disse. “Creio que a melhor alternativa para os dois seria manter essa parceria nos próximos anos”, completou o prefeito.