Doria diz que não se apresenta como candidato e que opinião pública definirá

Ao comentar sua vitória nas eleições municipais, Doria afirmou que o PSDB venceu em regiões onde a preferência do eleitorado era tradicionalmente pelo PT. “Apagamos o vermelho e colocamos outra cor de bandeira que não é a bandeira vermelha com estrela no centro. Para isso não preciso me apresentar como candidato, preciso ser um prefeito eficiente”, declarou.

Questionado por jornalistas, Doria afirmou que deve disputar as eleições pelo PSDB aquele que “estiver melhor perante a opinião pública”. “Quem decide isso não é cacique, não é comandante, é o povo”, disse o prefeito. “Não me apresento como candidato à presidência da República, me apresento como prefeito.”

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que não se apresenta como candidato à presidência da República. Em uma plateia de empresários em São Paulo, o político do PSDB voltou a criticar a militância de esquerda e afirmou que não precisaria ser candidato no pleito nacional para apagar o “vermelho”.

Doria tem se aproximado do principal nome do PSDB, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Nas últimas semanas, FHC disse que errou por não tê-lo apoiado na eleição municipal de 2016, na qual Doria foi eleito no primeiro turno.

“Tivemos um encontro e estarei com Fernando Henrique em um almoço na semana que vem”, disse Doria em resposta a questionamento sobre a relação com o ex-presidente. “Gosto muito dele, mesmo que ele, em algumas circunstâncias, não tenha me apoiado e nem sequer votado em mim”. Doria descartou, no entanto, que o movimento de aproximação seja uma forma de ganhar apoio interno no partido para a definição do candidato tucano à Presidência.

Durante o evento com empresários do varejo, Doria defendeu ainda sua gestão na prefeitura. Respondeu a críticas sobre suas viagens para fora de São Paulo, afirmando que ele é capaz de gerenciar temas da cidade a distância, usando a tecnologia.

O prefeito ainda propagandeou seu plano de desestatização, que contempla a destinação para a iniciativa privada de uma série de ativos municipais. Segundo Doria, o programa deve ser capaz de trazer entre R$ 7 bilhões a R$ 8 bilhões para os cofres da cidade. O valor, afirmou, pode até superar essa estimativa em meio ao processo de recuperação da economia brasileira.