Doria diz que Aníbal “acumula amargura e derrotas”

O prefeito João Doria disse neste sábado, 17, que o suplente de senador José Aníbal, seu adversário nas prévias do PSDB que vai definir neste domingo o candidato da sigla ao governo paulista, é um “perdedor costumaz” e “acumula amargura”.

“O PSDB já fez prévias outras vezes e as contestações dos potenciais derrotados foram exatamente as mesmas. O mesmo José Aníbal de hoje, em 2015 esperneou, criticou, entrou na Justiça e perdeu. José Aníbal é um perdedor costumaz. Gosta de seguir a trajetória da derrota. Paciência”, disse o prefeito.

Aníbal entrou na quinta-feira, 15, com um mandado de segurança pedindo liminar para anular as prévias. O juiz da 2º Vara Civil enviou o caso para a Justiça Eleitoral, que ainda não se posicionou. Ele alega que o processo de eleição interna é fraudulento.

Em um debate entre os pré-candidatos realizado na manhã deste sábado, em uma universidade na capital sem a presença do prefeito, Aníbal criticou duramente Doria. “O prefeito tornou esse processo muito constrangedor. Doria não tem nada a ver com o PSDB”.

O prefeito respondeu no mesmo tom. “Não tenho obrigação de ser gentil com que é hostil. Perca com dignidade. Ele está protestando porque sabe que vai perder. Cabe a ele explicar porque acumula tantas derrotas e tanta amargura”, afirmou Doria.

Além de Doria e Aníbal, também estão inscritos nas prévias o secretário de Desenvolvimento Social de São Paulo, Floriano Pesaro e o cientista político Luiz Felipe D’Ávila.