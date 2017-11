Doria diz não crer que destituição de Tasso aumente a crise no PSDB

Aécio anunciou na quinta a saída de Jereissati do comando interino da sigla e indiciou como substituto o ex-governador de São Paulo Alberto Goldman. O gesto gerou forte reação dentro do PSDB, acirrando os ânimos da ala que defende a saída da base aliada do governo Temer.

Sobre a indicação de Goldman, com quem discutiu publicamente há cerca de um mês, Doria afirmou que os dois já pediram desculpas sobre o episódio e que a relação de ambos está “zerada”. “Torço para que ele consiga conduzir com equilíbrio, com serenidade, esse processo de transição para a nova direção do PSDB”, acrescentou.

Doria disse ainda entender que, se não houver convergência entre as candidaturas de Tasso e do governador de Goiás, Marconi Perillo, nesses 30 dias até a eleição da nova executiva do partido, um terceiro nome pode ser a solução para pacificar o PSDB. Ele, no entanto, não quis dar pistas sobre quem poderia ser o candidato de consenso. “É cedo ainda (para falar nessa terceira via), vamos tentar um entendimento entre os dois que se dispuseram a ser candidato.”

