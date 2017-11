Doria afirma que só falará sobre política após 9 de dezembro

O prefeito da cidade de São Paulo, João Doria, afirmou que não fará comentários sobre política até a realização da convenção nacional do PSDB, marcada para o dia 9 de dezembro, em Brasília. “De política eu não estou falando esta semana, só depois de 9 de dezembro. Ate lá, é vacância. A partir da convenção nacional, eu volto a me manifestar”, disse neste sábado (25).

Doria esteve em evento do “Adote Uma Praça”, programa da Prefeitura lançado no início deste ano.

LEIA TAMBÉM: Alckmin diz acreditar que PSDB não terá mais que um candidato

Questionado sobre o tema da segurança na capital, o prefeito avaliou que o trabalho das polícias militar e civil e também da Secretaria de Segurança “melhorou bastante” após a criação do programa “Cidade Segura”, em janeiro de 2017 “Antes havia uma disruptura, as polícias militar e civil não falavam com a guarda civil metropolitana, havia um distanciamento. Agora, não mais: eles se integram, falam diariamente, planejam as ações diariamente. Então já houve uma redução sensível dos problemas de segurança na cidade”.