Dono de construtora diz que entrou como ‘laranja’ e saiu como ‘pato’ de processo

O empresário Demerval de Souza, dono da construtora DAG, que confirmou ter comprado o terreno em São Paulo para a construção da sede do Instituto Lula, disse ter entrado como ‘um laranja’, e acabou sendo ‘um pato’, das negociações. Segundo o empreiteiro, o petista desistiu do negócio e ele teve de receber R$ 7,2 milhões por meio de uma ‘triangulação’ envolvendo a Odebrecht e outra empresa. Demerval se diz enganado por ver, nos autos, que a construtora pagou uma offshore fora do País a título da compra do terreno.

O depoimento do empresário ocorreu nesta quarta-feira, 6, na Justiça Federal em Curitiba, base da Operação Lava Jato.

O empresário tentou acordo de delação premiada com a força-tarefa da Lava Jato, mas um dos procuradores na audiência esclareceu que as tratativas foram interrompidas porque ele não atende a requisitos de um colaborador.