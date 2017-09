Dilma diz que denúncia de Janot é para tirar atenção de áudio da JBS

A ex-presidente Dilma Rousseff disse nesta quarta-feira, 6, que a denúncia do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que a ela imputa organização criminosa, “se apoia em mentiras fabricadas, algumas bastante antigas, que parecem ter sido recuperadas e trazidas de novo à baila apenas para desviar a atenção das gravações divulgadas”.

As gravações a que Dilma se refere são as dos delatores da JBS. No áudio de quatro horas, que chegou “acidentalmente” à Procuradoria, Joesley Batista, principal acionista da empresa, e o executivo Ricardo Saud revelam como pretendiam neutralizar a ofensiva dos investigadores contra o grupo, inclusive por meio de uma suposta cooptação de ministros do Supremo.

A denúncia contra Dilma inclui seu antecessor, Lula, cinco ex-ministros petistas (Antônio Palocci, Guido Mantega, Edinho Silva, Gleisi Hoffman e Paulo Bernardo) e o ex-tesoureiro do partido, João Vaccari Neto.