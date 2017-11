Dilma: dificilmente faremos aliança com PMDB em nível nacional

Foto: Roberto Stuckert Filho/PR

Uma aliança entre o PT e o PMDB para as eleições de 2018, como já vem sendo alinhada em alguns Estados, “dificilmente” acontecerá em nível nacional, afirmou a ex-presidente Dilma Rousseff em entrevista à rede alemã Deustche Welle.

Dilma defendeu o “perdão” ao brasileiro que foi às ruas e “bateu panela achando que estava salvando o Brasil, e que depois se deu conta de que não estava”. O perdão, entretanto, não se estenderia ao PMDB ou PSDB.

Ainda assim, Dilma ponderou que algumas figuras do PMDB se posicionaram contra o processo de impeachment que levou Michel Temer à Presidência. “Dificilmente nós faremos aliança com o PMDB em nível nacional. Mas você vai falar que não pode fazer aliança com o Requião? Ele combateu o golpe. Você não vai fazer uma aliança com a Kátia Abreu? Ela foi outra que combateu o golpe”, declarou Dilma, lembrando que Renan Calheiros também “não trabalhou pelo impeachment”.