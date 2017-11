‘Dia do Servidor Bonito Esteticamente’ deve ser cancelado em Petrópolis

A Câmara Municipal de Petrópolis, na região serrana do Rio, pediu a revogação do “Dia do Servidor Bonito Esteticamente”, que seria comemorado pela primeira vez no próximo dia 8 de dezembro na cidade. O projeto de lei que criou a data simbólica foi proposto pelo vereador Márcio Arruda (PR), aprovado pela maioria dos colegas e sancionado pelo prefeito Bernardo Rossi (PMDB) na última quarta-feira, 22. Nesta sexta-feira, 24, o assunto ficou entre os mais comentados por usuários do Twitter no Brasil.

Com a polêmica após as críticas e piadas na internet, o parlamento municipal anunciou que a Mesa Diretora decidiu protocolar um novo projeto para anular a lei. “A Casa entendeu, diante das manifestações populares, não ser adequada a lei, na forma como foi proposta e apresentada, e estará revogando a mesma”, afirma a nota divulgada.

O autor do projeto havia argumentado que tinha objetivo social. Arruda propôs a realização de um evento beneficente na data, com doação da renda para instituições de caridade. O desfile de funcionários públicos que concorreriam ao título de “servidor mais bonito esteticamente” já estava marcado para acontecer do Teatro Dom Pedro, tradicional espaço cultural da cidade, daqui a duas semanas.