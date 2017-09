Desfile no Rio é marcado por pequenos protestos e aplausos a Bolsonaro

O desfile do 7 de setembro no Rio foi marcado por pequenas manifestações e as presenças do deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) e do prefeito Marcelo Crivella (PRB), na tribuna e honra. Bolsonaro, que participa todos os anos do desfile, recebeu aplausos ao ser anunciado, já para Crivella foram ouvidas pequenas vaias. O prefeito também ficou um pouco isolado pelos militares que estavam na tribuna, que interagiam a todo momento com Bolsonaro.

Boa parte do público vestia roupas verde e amarelo. Alguns grupos estavam com cartazes que pediam a intervenção militar no País, outros que pediam a volta da monarquia. Duas faixas estendidas na área restrita aos militares no desfile diziam: “os cariocas agradecem às forças de segurança por nos ajudarem a construir um Rio mais pacífico” – em referência ao Plano Nacional de Segurança que atua no Rio, por decreto do presidente Michel Temer (PMDB).

O secretário de Segurança do Rio, Roberto Sá, também assistiu ao desfile. Assim como no ano passado, o governador Luiz Fernando Pezão (PMDB) não participou.