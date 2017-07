Desembarque é posição ‘mais clara’, diz presidente interino do PSDB

O presidente interino do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE), afirmou nesta quarta-feira, 5, que a posição do partido “é cada vez mais clara” pela saída do governo do presidente Michel Temer. “O posicionamento é pelo desembarque, não é de oposição”, disse o parlamentar, que já se manifestava a favor de a sigla deixar o governo, mas defendendo a manutenção do apoio às reformas econômicas.

A declaração do tucano cearense representa um movimento que tem ganhado força entres outros senadores da legenda. A avaliação de uma ala majoritária da bancada no Senado, formada por ao menos seis dos 11 integrantes, é de que a prisão do ex-ministro Geddel Vieira Lima e a escolha do relator da denúncia contra o presidente na Câmara são fatores que podem intensificar a crise no Planalto.

Os senadores tucanos que defendem a entrega dos cargos e o descolamento da imagem de Temer, entretanto, querem esperar a votação da reforma trabalhista, na próxima semana, para a convocação de uma reunião da Executiva Nacional sobre o assunto. O objetivo é não criar mais um fator de instabilidade para a aprovação do projeto.