Desembarque do PSDB do governo está superado, diz Aécio

O presidente licenciado do PSDB, senador Aécio Neves (MG), disse nesta quarta-feira, 9, que a divergência interna do partido em relação ao apoio ao governo Michel Temer é uma questão superada.

“Essa questão está superada, não é a pauta do PSDB hoje. Cada parlamentar se manifestou na Câmara dos Deputados de forma absolutamente livre e de acordo com suas convicções. O que nos une hoje é o compromisso com as reformas. Existem divergências, mas são naturais. Nosso entendimento é que essa questão está superada”, disse.

O senador tucano afirmou também que enquanto Temer julgar necessário contar com os quadros do PSDB nos ministérios, o Palácio do Planalto terá “liberdade” para isso. Ao defender essa posição, Aécio ainda elogiou o desempenho dos ministros Bruno Araújo (Cidades) e Aloysio Nunes (Relações Exteriores).