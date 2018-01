Deputados tucanos defendem candidatura de Doria ao governo de SP

Liderado pelo presidente da Alesp, Cauê Macris (PSDB), o movimento ocorre no momento em que o vice-governador Márcio França (PSB) articula apoio de partidos aliados e de tucanos para sua candidatura ao governo. França deve assumir o comando do Estado em abril, quando Alckmin deverá renunciar para disputar a Presidência da República.

Um grupo de 12 parlamentares – 60% da bancada do partido na Assembleia Legislativa (Alesp) – passou duas horas no gabinete de Doria para “fazer um apelo” para que o prefeito renuncie ao cargo em abril para disputar a sucessão de Alckmin. Doria já disse publicamente que cumprirá os quatro anos de mandato na Prefeitura, mas articula nos bastidores sua candidatura ao governo.

Deputados estaduais tucanos que integram o grupo político do governador paulista Geraldo Alckmin (PSDB) iniciaram nesta terça-feira, 16, um movimento público em defesa da candidatura do prefeito da capital, João Doria (PSDB), a governador de São Paulo nas eleições deste ano.

O discurso que está sendo difundido por Macris para minimizar uma possível saída precoce de Doria da Prefeitura é de que no governo do Estado o atual prefeito “poderá fazer mais pela cidade”. Deputados ligados ao ex-governador e senador José Serra, como Barros Munhoz, não foram ao encontro. Serra e outros dois tucanos também são pré-candidatos.

Prévias

O presidente nacional do PSDB, governador Geraldo Alckmin, marcou para o dia 4 de março as prévias que definirão o candidato do partido à Presidência. Até agora, o próprio Alckmin e o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, são pré-candidatos. Somente depois é que será definido o candidato ao governo do Estado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.