Deputados da base aliada consideram difícil atingir quórum mínimo sem oposição

Integrantes da base aliada do governo consideram difícil atingir o quórum mínimo de 342 deputados no plenário da Casa para iniciar a votação da denúncia contra o presidente Michel Temer sem a participação de parlamentares da oposição, que prometem obstruir os trabalhos. Por conta disso, cerca de quatro deputados do PP, por exemplo, pretendem demorar para registrar presença no plenário. Ao longo da tarde, as negociações entre congressistas e o governo devem continuar ocorrendo para garantir apoio ao presidente. Sem a presença de pelo menos 342 deputados, a votação teria que ser adiada.

“Acho que o quórum vai ser mais tarde, tem muita gente esperando algumas definições”, disse o deputado Jerônimo Goergen (PP-RS). Embora ainda não tenha posição definida sobre a denúncia, ele afirmou que se comprometeu com o governo a pelo menos registrar a sua presença. Nesta terça-feira, ele almoçou com Temer e membros da bancada ruralista.

LEIA TAMBÉM: Renan diz que PMDB não fechou questão em favor de Temer na Câmara

Goergen admite que, sem a oposição, fica difícil realizar a votação desta quarta. “Alguns deputados do PP vão demorar para dar presença. Tem muita gente aqui que ainda está indecisa, olhando a repercussão do caso, sentindo o clima, fechando acordos…”, continuou o parlamentar.