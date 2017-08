Depoimento de Marcos Valério dura três horas

O empresário Marcos Valério Fernandes de Souza depôs ontem por três horas à Polícia Federal em Belo Horizonte, no âmbito da proposta de colaboração premiada firmada com a corporação. Com cerca de 60 anexos, a proposta cita políticos do PT e do PSDB. O delegado regional de Combate ao Crime Organizado, Marcílio Miranda, disse que ele foi intimado porque citados no acordo estariam tentando cooptar testemunhas. “Acho que estamos no caminho certo”, disse o advogado de Valério, Jean Kobayashi. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.