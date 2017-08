Denúncia é ‘posicionamento de procurador em final de carreira’, diz defesa

A defesa do senador Romero Jucá (PMDB-RR) e do ex-presidente da República José Sarney afirmou que a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal (STF) por supostas propinas oriundas de contratos da Transpetro representa o “posicionamento de um procurador em final de carreira que quer se posicionar frente à opinião pública”, referindo-se ao procurador-geral, Rodrigo Janot.

Além de Jucá e Sarney, Janot ofereceu denúncia contra os senadores Renan Calheiros (PMDB-AL), Garibaldi Alves (PMDB-RN) e Valdir Raupp (PMDB-RO). Também foram denunciados o delator da Odebrecht Fernando Luiz Soares da Cunha Santos Reis e o ex-diretor da Transpetro Sérgio Machado.

À reportagem, o advogado de Sarney e Jucá, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, disse que a denúncia é baseada na delação premiada “já desmoralizada” do ex-senador e ex-presidente da Transpetro Sergio Machado. No ano passado, Machado entregou à PGR dezenas de gravações com aliados que faziam parte do seu acordo de colaboração.