Denúncia contra Temer perde força após investigação de delação

Foto: Beto Barata / PR

As investigações abertas pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, colocando em xeque a delação do empresário Joesley Batista e de executivos da JBS, deram munição ao Palácio do Planalto. Para auxiliares de Michel Temer, o pronunciamento de Janot “destrói” a delação de Joesley, que atingiu o presidente, e enfraquece a provável segunda denúncia contra ele.

Embora Janot tenha dito que a provável rescisão do acordo de delação “não invalida nenhuma prova”, a defesa de Temer avalia a possibilidade de questionar o depoimento do dono da JBS no Supremo Tribunal Federal (STF).

Foi com base no depoimento de Joesley que Janot ofereceu denúncia contra Temer por corrupção passiva. No dia 2 de agosto, a Câmara barrou o prosseguimento da acusação, mas Temer ainda poderá ser julgado no STF quando deixar o cargo.