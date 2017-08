Denúncia contra Temer é barrada na Câmara

O governo do presidente Michel Temer conseguiu barrar a denúncia criminal apresentada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Com 159 votos favoráveis ao relatório do deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG), que pedia a rejeição da denúncia, 12 ausentes e uma abstenção, os governistas reuniram os 172 deputados necessários para impedir que a denúncia seguisse ao Supremo Tribunal Federal (STF).