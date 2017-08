DEM e PSDB ‘escondem’ voto até o fim

Dois dos principais partidos aliados do governo chegam ao dia da sessão que vai analisar a denúncia contra o presidente Michel Temer sem decidir formalmente sobre o tema. Tanto no PSDB quanto no DEM, legenda do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (RJ), parlamentares “escondem” o voto até a véspera da decisão no plenário.

O caso mais emblemático é o do DEM: 21 dos 29 deputados da bancada – 72,4% – não responderam seu voto ou se disseram indecisos no placar do jornal O Estado de S. Paulo. Apenas dois deputados do DEM se disseram a favor da denúncia e cinco contra.

Já no PSDB quase metade da bancada “esconde” sua opção. Enquanto a ala dos deputados dos “cabeças pretas”, que defendem o rompimento com o governo, se digladia com os “cabeças brancas”, que defendem a manutenção da aliança, 21 dos 46 parlamentares da bancada tucana não quiseram revelar seu voto ou se disseram indecisos.