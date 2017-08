Deltan diz que postura de Mendes contraria Lava Jato

A postura do ministro Gilmar Mendes, ao soltar réus da Lava Jato, contraria o espírito da Operação, que é de colocar todos os indivíduos debaixo da lei, segundo o procurador da República e membro da força-tarefa Lava Jato no Ministério Público Federal no Paraná, Deltan Dallagnol. “As manifestações recorrentes e enfáticas de Gilmar Mendes não correspondem às determinações da lei que rege a magistratura”, disse, em coletiva de imprensa em evento realizado pela B3 na cidade de Campos do Jordão (SP).

“As manifestações também vão contra as regras que regem a suspeição do código penal e civil e coloca em dúvida a credibilidade da Justiça”, disse o procurador. Suspeição é aquela circunstância em que juízes, por exemplo, possuem algum parentesco, afinidade ou interesse em determinado processo, o que o impede de exercer suas funções.

Há pouco mais de uma semana, a força-tarefa da Lava Jato no Rio solicitou ao procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que ingresse com um pedido para declarar o impedimento do ministro Gilmar Mendes e listou as relações do ministro com os empresários do setor de transportes Jacob Barata Filho e Lélis Marcos Teixeira, presos pela operação e posteriormente soltos por Mendes.