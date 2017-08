Delegada diz que delator ‘não presenciou’ pedidos de Raupp por construtora

Em relatório no qual isentou o senador Valdir Raupp (PMDB-RO) do crime de corrupção passiva, a delegada Graziela Machado da Costa, da Polícia Federal, ressaltou que o delator Fernando “Baiano” Soares “não presenciou” a suposta interferência do peemedebista “para a contratação da Construtora Brasília Guaíba Ltda pela Petrobras, através do acesso” ao diretor da área de Abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa.

Raupp era investigado, neste inquérito, por supostamente atuar em favor da construtora na Petrobras. O relatório da PF foi encaminhado ao relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Edson Fachin, que deve submeter o documento à Procuradoria-Geral da República. O Ministério Público é o titular da ação penal.

Em delação premiada, Fernando “Baiano” disse ter ouvido do empresário André Loiferman, da Brasília Guaíba, “que precisava chegar a uma definição com a Petrobras pois estava sendo pressionado a colaborar financeiramente para a campanha de Valdir Raupp ao Senado”.