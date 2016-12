O Departamento de Justiça dos Estados Unidos menciona o pagamento de propina feito pela Odebrecht a dois “parentes próximos” de uma autoridade governamental de alto nível no Panamá na tentativa de obter obras no país.

O jornal O Estado de S. Paulo apurou que o ex-executivo Luiz Eduardo Soares afirmou, nas negociações de delação premiada com a força-tarefa da Operação Lava Jato, que foram realizados pagamentos para um dos filhos do ex-presidente do Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014).

De acordo com o relatório divulgado na quarta-feira, 21, pelo órgão americano, o pagamento aos parentes foi no valor de US$ 6 milhões, relacionados a projetos de infraestrutura.

No total, o departamento apurou que a Odebrecht repassou US$ 59 milhões a autoridades e intermediários panamenhos entre 2010 e 2014 para assegurar a obtenção de contratos com o governo. Em troca, a construtora obteve benefícios no total de US$ 175 milhões, considerando as obras conquistadas. A reportagem não conseguiu localizar os advogados de Martinelli.

O Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht – conhecido como departamento da propina – operou pagamentos no Panamá por meio de offshores e bancos estrangeiros. Soares relatou que foram feitos pagamentos que também beneficiaram ministro de Estado.

Segundo o delator, o departamento da propina realizou depósitos de US$ 30 milhões no total em contas das empresas Pachira e Mengil. Os pagamentos foram solicitados pelo ex-diretor superintendente da Odebrecht para o Panamá André Rabelo. A Odebrecht é a maior empresa estrangeira com negócios no Panamá, na ordem de US$ 8 bilhões.

Desde 2015, a Procuradoria-Geral da República (PGR) tenta, sem sucesso, estabelecer uma cooperação com o Panamá para obter informações relacionadas a uma conta bancária no país ligada à empreiteira. As autoridades panamenhas se recusaram a fornecer os dados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo