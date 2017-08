Delações ‘não são negociáveis’, diz procurador sobre impasse entre MPF e PF

O procurador regional da República Carlos Fernando dos Santos Lima, da força-tarefa da Operação Lava Jato, afirmou nesta segunda-feira, 14, em São Paulo, que acordos de delação premiada “não são negociáveis”. A Procuradoria da República reivindica a primazia das colaborações e não admite que a Polícia Federal exerça essa atribuição. A disputa pela delação está provocando uma intensa polêmica entre as instituições.

“Evidentemente, todas essas questões institucionais enfraquecem relacionamentos. Durante muito tempo nós tínhamos até uma proposta junto a Polícia de evitar que questões institucionais enfraquecessem o relacionamento. Nós sempre fomos muito afirmativos nisso e muito leais nesse relacionamento. Nós, inclusive, defendemos a equipe em Curitiba em relação a retaliações que poderiam vir do Ministério da Justiça e, inclusive, agora denunciando esse enfraquecimento das investigações em Curitiba. Entretanto, há limites”, afirmou.

Segundo o procurador, “o limite é a Constituição”. “Existem determinados fatos que nós não temos como, não são negociáveis, como é o caso das colaborações. Nós entendemos que somente o Ministério Público pode negociar acordos porque só o Ministério Público pode acusar, quanto mais abrir mão de uma acusação. Esse é o nosso entendimento e ele é constitucional. Existem momentos em que você tem que dizer com sinceridade qual é o limite. Agora, realmente, nós sempre procuramos trazer a Polícia Federal, pelo menos em Curitiba, para as nossas negociações, sempre fomos muito francos com eles.”