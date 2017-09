‘Delação não é instrumento de vingança’, diz governador do MT

O governador de Mato Grosso, Pedro Taques (PSDB), criticou nesta quinta-feira, 31, os termos da delação de seu antecessor, Silval Barbosa (PMDB). “O cara rouba um bilhão e devolve 76 milhões e vai ficar dois anos em prisão domiciliar na sua cobertura.” Em entrevista , o tucano, citado por Silval, negou a participação em irregularidades. “Delação não pode servir de instrumento de vingança a adversários.”

O sr. é citado por Silval em episódio de suposto caixa 2…

Houve a reunião, eu era senador, ele governador e o ministro (Blairo) Maggi. Eu tinha que conversar institucionalmente com o governador. Nessa reunião, cada vez que eu subia nas pesquisas, o Silval ficava desesperado. Ele me procurou: “Olha, você vai me perseguir, Pedro? Por favor, não me persiga!”. Eu disse: “Não persigo os inimigos e não vou proteger os amigos”.