Delação de ex-governador do MT é monstruosa e ainda não foi homologada, diz Fux

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse na tarde desta quarta-feira, 2, que ainda não homologou a delação premiada do ex-governador do Mato Grosso Silval Barbosa (PMDB), mas adiantou que ela é “monstruosa”.

“Essa é monstruosa, depois da Lava Jato é a maior operação. Silval trouxe material, mas não foi homologada ainda”, disse o ministro a jornalistas, ao chegar para a sessão plenária do STF desta quarta-feira.

Procurada pela reportagem, a defesa do ex-governador informou que não iria comentar.