Defesa já prepara recursos ao STJ para garantir posse de Cristiane Brasil

A Advocacia-Geral da União (AGU) e os advogados da deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) já preparam recursos ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para tentar permitir que a parlamentar tome posse como ministra do Trabalho do governo Michel temer. A deputada já espera uma nova derrota no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) nesta quarta-feira, 17, em sua tentativa de derrubar decisão liminar (provisória) que suspendeu sua posse.

Segundo fontes próximas a Cristiane, ela acredita que o juiz federal Vladimir Vitovsky, que atua como substituto no TRF-2, no Rio, negará ainda nesta quarta-feira recurso impetrado pelos advogados dela. Na segunda-feira, 15, o magistrado já havia negado embargos de declaração apresentados pela AGU para tentar derrubar a liminar que suspendeu a posse.

LEIA TAMBÉM: Alexandre Baldy é nomeado ministro das Cidades

Com a expectativa de nova derrota, Cristiane acertou com o governo e com seus advogados recorrer ao STJ. O novo recurso no tribunal deve ser protocolado ainda nesta semana primeiro pela AGU e, depois, pela defesa dela. O grupo da deputada acredita que as chances de conseguir uma decisão favorável a ela no STJ são maiores. Caso consigam, a estratégia é realizar a posse o mais rápido possível, para evitar novas derrotas na Justiça.